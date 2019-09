Verdens største klimademonstrationer i dag

Walter Turnowsky Fredag, 20. september 2019 - 06:30

Det der tegner til at blive den største manifestation for en effektiv og hurtig indsats mod klimaforandringer er allerede startet på den anden side af kloden.

Solomonøerne, Sydkorea, Australien og Thailand var blandt de første, fortæller The Guardian.

Efterhånden som det bliver dag på resten af kloden vil demonstrationerne sprede sig til over 150 lande.

Millioner af unge vil gå på gaden i den Fridays For Future bevægelse, som svenske Greta Thunberg startede.

I Australien er der tale om de største demonstrationer siden Irak-krigen i begyndelsen af 2000’erne, skriver The Guardian. I storbyerne Sydney og Melbourne estimeres antallet af fremmødte klimademonstranter til henholdsvis 80.000 og et sted mellem 100.000 og 150.000. I alt er mere end 300.000 samlet i Australien ved over 100 forskellige arrangementer.

De historisk store demonstrationer finder sted en uge for et klimatopmøde i FN, hvor landene opfordres til at leve op til deres klimamål.