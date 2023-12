Verdens næststørste fjord er under pres

Kurt Kristensen Lørdag, 02. december 2023 - 11:02

Nuup Kangerlua er verdens næststørste fjordsystem, kun overgået af Kangertittivaq, men alligevel er det åbne land og farvand omkring Nuuk under pres.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Mange, ofte forskelligrettede interesser er på spil – et klassisk eksempel er pukkelhvalen som et attraktivt mål for både erhvervsfangere med kanonharpuner og turister med videokameraer. Et enkelt citat fra en ofte ophedet debat: »En levende pukkelhval er 10 gange mere værd end en død pukkelhval«.

Kommunerne overtog ansvaret for det åbne land i 2011.

Verdens to største fjordsystemer med de danske navne Godthåbsfjorden og Scoresby Sund ligger i hver sin ende af Kommuneqarfik Sermersooq, hvor kommunalbestyrelsen 20. november holdt en temadag om en ny frilandsplan for Nuuk til erstatning af den eksisterende plan fra april 2021.

Temadagen tegnede et behov for øget regulering af anvendelsen af det åbner land og farvand omkring Nuuk for at få alle ender til at mødes.

