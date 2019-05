Verdens lande siger nej til plastikaffald

Ritzaus Bureau Mandag, 13. maj 2019 - 17:47

Billeder af døde albatrosser med maven fyldt af plastik, skildpadder viklet ind i emballagen fra en sixpack og regulære plastiklossepladser i havet.

Sådan lyder blot nogle af de eksempler, der fredag fik stort set alle verdens lande til i fælles flok at trække en streg i sandet.

Landene blev efter knap to ugers diskussioner i FN-regi enige om at indføre en tilføjelse til den såkaldte Basel-konvention. Det er en konvention fra 1992 om bevægelsen af farligt affald over landegrænser.

Den nye tilføjelse betyder, at global handel med plastik bliver mere gennemsigtigt og bedre reguleret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Landene får også mere ansvar for det plastik, de eksporterer.

Rolph Payet fra FN's miljøprogram kalder aftalen "historisk".

- Det sender et rigtig stærkt politisk signal til resten af verden - til den private sektor og til forbrugerne - om at vi bliver nødt til at gøre noget.

- Landene har besluttet at gøre noget, og det kommer til at vise sig i reel handling på jorden, siger Rolph Payet til nyhedsbureauet AP.

Aftalen betyder, at lande fremover skal have godkendelse fra de lande, som de eksporterer svært genanvendeligt plastik til. Det skriver The Guardian.

Det er ikke tilfældet, som det ser ud i dag.

Det har ført til, at eksempelvis store mængder plastikaffald fra USA er endt i fattige asiatiske lande, hvor det blandt andet hober sig op i havene.

Hos WWF Verdensnaturfonden betegner plastikekspert Malene Møhl aftalen som et stort skridt i den rigtige retning.

- Det her tiltag er en del af løsningen på problemet med udledning af plastik til naturen, lyder det fra Malene Møhl.

Det skønnes ifølge WWF, at der hvert minut udledes plastik til naturen svarende til en affaldstruck. Plastikken påvirker ifølge Verdensnaturfonden 100.000 havpattedyr og en million fugle om året.

Aftalen betyder ifølge Malene Møhl, at det fremover bliver sværere at komme af med svært genanvendeligt plastik.

Det vil ifølge eksperten tvinge industrierne til enten at benytte andre typer plastik, der er lettere at genbruge, eller betale prisen for at få det genanvendt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Men aftalen er ikke i sig selv tilstrækkelig til at løse problemet, vurderer hun.

- Vi mangler stadig en global juridisk bindende aftale, der skal mindske udledningen af plastik til natur og øge genanvendelsen, siger Malene Møhl.

I alt 187 lande har underskrevet Basel-konventionen.

Blandt de få, der ikke har, er USA. Amerikanerne havde derfor heller ikke stemmeret, da den nye aftale blev vedtaget fredag.

