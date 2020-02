Verdens ældste: Sådan lever man længere

Ritzaus Bureau Torsdag, 13. februar 2020 - 09:29

Chitetsu Watanabe fra Japan er blevet bekræftet som verdens ældste nulevende mand.

I en alder af 112 år og 344 dage blev Chitetsu Watanabe optaget i Guinness Rekordbog onsdag.

På et plejehjem i byen Niigata, hvor han bor, fik Chitetsu Watanabe overrakt et certifikat for rekorden.

En ud af otte børn

Chitetsu Watanabe blev født 5. marts 1907 i Niigata i det vestlige Japan som det første af otte børn.

Efter at have dimitteret fra landbrugsskolen flyttede han til Taiwan for at arbejde i en sukkerplantage.

Her mødte han sin kone, som han fik fem børn med.

Chitetsu Watanabe nåede også at tjene i den japanske hær i Anden Verdenskrig i 1944.

Efter krigen flyttede han tilbage til sin hjemby, hvor han arbejdede på et kontor indtil sin pension.

Herefter arbejdede han på sin egen gård, hvor han dyrkede alt fra kartofler til jordbær, indtil han fyldte 104 år.

Smil og vær glad

I 2019 gav han i et interview sit bedste råd til at leve længere: Smil og vær glad.

Chitetsu Watanabe mangler stadig fire år for at tage rekorden som den ældste mand nogensinde.

Den tilhører japanske Jiroemon Kimura, der blev 116 år og 54 dage inden sin død i 2013.

Kane Tanaka - også fra Japan - er verdens ældste nulevende person. Hun kunne fejre sin 117. fødselsdag i januar.