Venture: Der er tryk på kapaciteten

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 18. december 2018 - 08:29

Allerede da man begyndte at tale om lufthavnsudvidelser kunne Greenland Venture mærke, at det gav ringe i vandet på markedet for iværksættere. Lufthavnene kommer til at påvirke både muligheder og udfordringer på mange områder.

- Hvis vi skal have større indtægter til landet i form af turister, så skal vi have flere sengepladser og flere oplevelser. Det kræver, at vi udvikler mange muligheder. For der er flaskehalse i forhold til kapaciteten. For eksempel er Ilulissat helt booket hele sommeren, siger Karsten Høy, direktør i Greenland Venture.

Greenland Venture er ejet af Selvstyret, og investerer og tilbyder lån til virksomheder på forretningsmæssige vilkår, når de har brug for finansiering for at komme videre.

Næste store projekt

Turismesektoren og dens muligheder er et område, hvor Greenland Venture holder skarpt øje med lovende iværksættere og projekter, som kan være med til at efterkomme den efterspørgsel, der er på markedet.

- Vi har stor interesse i nogle sektorer, og lige nu gælder det lufthavnene og vores virksomheders muligheder for at få del i udviklingen. De har brug for garantier eller investering, og her kan vi være en del af løsningen, når forretningsmulighederne ser sunde ud, siger Karsten Høy.

Han fortæller, at der er flere hotelprojekter på vej i Ilulissat, blandt andet de to erhvervsaktører Tommy og Frank Bagger er involveret.

- Hoteller er store projekter og kræver store investeringer. Her håber vi at arbejde sammen med den danske Vækstfond, så vi krone for krone matcher investeringerne, siger Karsten Høy.

I 2019 ventes Vækstfonden at deltage i en samlet pulje på 200 millioner kroner, som i samarbejde med Greenland Venture skal investeres i grønlandske virksomheder.

Balance er nøglen

Der er mangel på arbejdskraft i Grønland i nogle sammenhænge og med lufthavnsudvidelserne skabes yderligere behov for arbejdskraft. Når man sidder i spidsen for en investeringsfond handler det ofte om få sat skub i tingene, men risikoen for overophedning giver absolut plads til seriøse overvejelser:

- Der er penge nok til seriøse investeringer. Vi er her, bankerne er her, samfundet er her. Men hvem skal bygge det? Alt det vi gerne vil, kan vi ikke søsætte på én gang, siger Karsten Høy og fortsætter:

- Jeg tror, det er vigtigt at balancere forhold mellem ønsker og det at udjævne. Det vil være sundt og vil give en stabil økonomi. Det er vigtigt i forhold til, at vi skal have en langsigtet horisont, i de projekter vi har gang i, siger Karsten Høy.

Han slutter med at slå fast, at han har stor tiltro til, at de involverede har fokus på, at der er styr på de økonomiske strategier i forhold til at undgå en mulig overophedning af økonomien.

- Jeg håber, og jeg er sikker på, at man er opmærksom på det. Vismænd og banker maner til omtanke. Jeg er fortrøstningsfuld, men det er meget, meget vigtigt, at vi skriver os bag ørerne, at der skal være balance i det, så alle kan være med, siger Karsten Høy.