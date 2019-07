Venture-millioner investeres i guldmine

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. juli 2019 - 14:03

Det er således det første konkrete investeringsprojekt, som realiseres efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i september 2018 bebudede, at staten og Selvstyret var parat til at yde 220 millioner til vækstfinansiering i Grønland.

– Vi glæder os over i dag at offentliggøre den første investering som del af vores samarbejde, der skal understøtte grønlandske projekter og vækstvirksomheder. Investeringen sker i den sydgrønlandske guldmine Nalunaq, siger Karsten Høy, direktør i Greenland Venture.

Stort potentiale

– Råstof- og minesektoren har stort potentiale i Grønland. Med investeringen her kan vi bidrage til, at Nalunaq-minen kommer vigtige skridt videre, og selskabet bag er klar til hurtigt at kunne gå i gang med produktion. Det vil bidrage til øget vækst og udvikling i Sydgrønland, siger direktør for Vækstfonden Rolf Kjærgaard.

Vækstfonden og Greenland Venture investerer hver især 7,5 mio. kr. i den sydgrønlandske guldmine. Derudover deltager en række eksisterende investorer i kapitalrunden. Nalunaq-minen har tidligere været i drift, hvilket betyder, at der allerede er etableret god infrastruktur omkring den.

Unikke forhold

– Arbejdspladserne i Nalunaq kan bidrage til ny og bæredygtig udvikling til gavn for alle i området. Investeringen her bygger således på de mange egenskaber, området har, og er et godt eksempel på en investering, der tager udgangspunkt i Grønlands unikke forhold, fortæller Karsten Høy i en pressemeddelelse.