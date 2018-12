Venture direktør: Fantastisk udvikling i iværksætteri

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 14. december 2018 - 11:20

- Jeg har næsten lige haft ti års jubilæum, og når jeg tænker tilbage på de ti år, så er der sket fantastisk udvikling på området. Det er en spændende tid, vi er i nu, siger Karsten Høy, der er direktør for Greenland Venture.

Greenland Venture er en investeringsfond finansieret af Selvstyret, som investerer i eller tilbyder lån til virksomheder, der har brug for et kapitalindskud for at komme videre i udviklingen. De får hvert år mellem 50 til 70 henvendelser fra virksomheder, der har brug for mere kapital.

- Den kvalitet, vi ser i dag, af de henvendelser vi får, og det gåpåmod virksomhedsejerne har, det er utrolig højt, siger Karsten Høy.

Øget interesse

Sidste år investerede Greenland Venture 21 millioner kroner i grønlandske virksomheder og projekter. Til næste år kan det meget vel tage et godt hop opad. Den danske Vækstfond vil nemlig indlede et samarbejde med Greenland Venture, hvor de sammen forventer at skabe en pulje på 200 millioner til investering og udvikling af grønlandske selskaber.

- At vi sammen med Vækstfonden får en fælles erhvervsudviklingspulje, som vi i samarbejde skal investere i grønlandske virksomheder, det fortæller mig, at vi gør det godt, og at der er et marked for investeringerne i Grønland, ellers ville man ikke komme med de penge, siger Karsten Høy.

Han tilføjer, at Greenland Venture også mærker interesse fra privat side, hvor man også gerne vil bidrage med investeringer i det grønlandske marked. Han vil dog ikke uddybe dette yderligere.

Otte, men gerne flere

Udover at tilbyde lån til virksomheder, der ikke kan få banken med på vognen, eller hvor der er behov for finansiering udover det, man kan få i banken, er Greenland Venture i dag medejer af otte grønlandske virksomheder. Medejerskabet fra Greenland Venture er med til at gøre virksomhederne mere solide. Blandt de otte virksomheder er Greenland Ruby, hvor Greenland Venture har været med helt fra starten.

Karsten Høy forklarer, at otte lige nu er et fint antal i forhold markedets størrelse, men han ser positivt på fremtiden.

- Jeg kunne godt tænke mig at se, at antallet bliver højere, og flere af de henvendelser vi får er meget spændende. Jeg har så meget tiltro til fremtiden og de projekter, som vi ser ind i. Tendensen og udviklingen går den rigtige vej, siger Karsten Høy.