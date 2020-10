Ventetid til lejlighed faldet fra 15 til 11 år

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 02. oktober 2020 - 16:59

Ventelisten til en lejlighed i Iserit i Kommuneqarfik Sermersooq er blevet fire år kortere i løbet af fem år. Nu er ventelisten på elleve år, i stedet for 15 år.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

- Der er lejet 416 boliger, og uden lejen af disse ville der stadig være tilsvarende antal på ventelisten med udsigt til at skulle vente i mange år. Kommunens leje af boligerne har medført et ryk i ventelisten og givet de mange ventende et håb, siger direktør i ISERIT, Torben Kortegaard i en pressemeddelelse.

Torben Kortegaard har over for Sermitsiaq.AG oplyst, at der er oftest mangel på små boliger til ældre, unge, voksne uden børn samt store familier.

Flere strømmer til

Kommunen har de seneste år skaffet flere boliger for at mindske boligmanglen. Men det har også en forstærkende effekt på efterspørgslen:

- I Nuuk er det jo et intenst kapløb mellem tilflytning og byggeri. Og tilgang til nye boliger kan motivere nogle, som tidligere har opgivet at stå på venteliste, til at skrive sig op, da de kan se, at der er gang i byggeriet, siger Torben Kortegaard.

De seneste fem år er indbyggertallet i Nuuk steget med 1.300. Stærkest er det gået det seneste år, hvor Nuuk har fået yderligere 400 borgere.

INI A/S oplyste i maj, at den gennemsnitlige ventetid hos dem er på otte år, og at der er omkring 1.000 personer noteret på ventelisten.

Selvstyrets indenrigsafdeling undersøger i øjeblikket om Kommuneqarfik Sermersooqs måde at skaffe boliger på er inden for lovens rammer.

