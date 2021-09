Venter på vurdering af Paris-aftalen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. august 2021 - 17:43

For nyligt udkom en ny klimarapport fra FN's klimapanel, og rapporten opremsede en række dystre forudsigelser, hvad angår klimaforandringerne.

I anledning af rapporten har medlem af Inatsisartut for IA Mariia Simonsen sendt en stribe klimaspørgsmål til Naalakkersuisut.

Her vil hun blandt andet vide, hvornår Naalakkersuisut regner med at tiltræde Paris-aftalen fra 2015. Aftalen har til hensigt at begrænse temperaturstigningen på kloden i forhold til det førindustrielle niveau "et stykke" under 2 grader.

Grønland har taget et såkalt territorialt forbehold for aftalen og står uden for. Og der er ikke umiddelbart udsigt til, at Grønland tilslutter sig, oplyser naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv, handel og klima, Pele Broberg (N) i sit svar.

Vurdering: Klimaaftale kunne blive dyr for landet

- Naalakkersuisut har ikke taget endelig stilling til, hvornår og om Grønland kan tilslutte sig Paris-aftalen. Naalakkersuisut har igangsat en vurdering af konsekvenserne forbundet med en eventuel tiltrædelse af Paris-aftalen, skriver Pele Broberg til Mariia Simonsen.

Da Paris-aftalen blev forhandlet på plads i 2015, valgte det daværende Naalakkersuisut efterfølgende at tage forbehold for aftalen, fordi det var vurderingen, at Grønland ikke var sikret retten til industriel udvikling.

De deltagende lande skal nemlig lave CO2 reduktioner i forhold til 1990, og det kan eksempelvis give Grønland problemer med at overholde aftalen, hvis der skulle komme mere aktivitet i form af eksempelvis miner.

Daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, var i 2015 ærgerlig over, at der ikke blev tilføjet særlige hensyn til oprindelige folk aftaleteksten.

- Alvorlig læsning

Pele Broberg skriver også til Mariia Simonsen, at Naalakkersuisut ser med alvor på den nye rapport om klimaforandringer:

- Rapporten er meget alvorlig læsning og giver anledning til stor bekymring, lyder det fra Broberg, der siger, at Naalakkersuisut tager rapporten til efterretning.

Med hensyn til Grønlands bidrag til mere grøn energi vil Naalakkersuisut satse på mere vandkraft, og Naalakkersuisut vil også markedsføre landets vandkraftpotentialer overfor internationale investorer, der efterspørger 'billig og klimavenlig energi'.