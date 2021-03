Venteliste til boliger øget markant

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 19. marts 2021 - 17:44

Man skal være udstyret med stor tålmodighed, hvis man som borger satser på at få en bolig gennem Kommuneqarfik Sermersooqs boligselskab Iserit A/S.

For fem år siden stod der 1.457 på ventelisten og ultimo februar i år var det tal vokset til 2.076, selv om kommunen fik boostet antallet af boligenheder via en konstruktion med langtidslejemål, som kommunen og boligselskabet af Selvstyret fik påbud om at stoppe. Indgrebet har skabt en politisk strid, der er et af de hotte emner i kommunalvalgsdebatten.

500 nye boliger på fem år

- Det skal bemærkes, at vi i samme fem års periode har taget cirka 500 nye boliger i anvendelse, oplyser direktør i Iserit Torben Kortegaard til Sermitsiaq.AG. De 500 boliger er såvel boliger, som kommunen har finansieret fuldt ud og langtidslejemålene med private bygherrer.

Den gennemsnitlige ventetid på at få en bolig ligger i dag på cirka 11 år, oplyser direktøren.

Antallet af borgere i hovedstaden øges år for år, og boligmanglen fik i 2020 Iserit til at sende en rammeaftale i udbud, hvor de store entreprenører kunne byde på en fire-årig aftale om at bygge boliger til kommunen.

50 boliger årligt fire år frem

EMJ Atcon Greenland vandt udbuddet og skal således bygge i omegnen af 50 boliger årligt de næste fire år.

- Ideen med at lave en rammeaftale, som sikrede entreprenøren et kontinuerligt arbejde, så man ikke har problemer med "stop and go", men kan planlægge mere langsigtet, blev fostret for to år siden, og det er meningen, at vi vil teste markedet igen om fire år og udbyde en ny rammeaftale, forklarer Torben Kortegaard.

Han oplyser, at modellen har sikret boligselskabet en pris, der var 30 procent billigere, end hvad det normalt koster at få bygget en ejendom i Nuuk, hvilket skyldes fordelene ved at indgå langtidskontrakter.

- En sidegevinst er, at vi samtidig har lagt ind som præmis, at byggerierne skal være bæredygtige og opfylde FN’s Verdensmål, siger Iserit-direktøren.

Pensionskasser står i kulissen

Torben Kortegaard håber, at striden med Selvstyret snart bliver afklaret, fordi flere pensionskasser fra Danmark og SISA i Grønland står i kulissen og gerne vil ind og stille kapital til rådighed, da der er tale om en god investeringsmulighed, fordi efterspørgslen i Nuuk er til stede.

- Men pensionskasserne afventer lige nu på, at der bliver skabt klarhed om fremtidens regelsæt for investeringer i boliger, forklarer Torben Kortegaard. Han tror imidlertid på, når boligstriden er afklaret, at man kan igangsætte byggeri af mindst 600 boliger over de næste seks år med kapital fra de danske pensionskasser.