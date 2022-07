Venstre vil bruge blåt flertal til advokatvurdering af Minksagen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. juli 2022 - 10:02

Tirsdag har regeringen og dens støttepartier givet statsminister Mette Frederiksen (S) en næse og samtidig konkluderet, at der ikke er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren for hendes rolle i Minksagen.

Hvis der bliver et flertal til oppositionen efter valget, vil Venstre genåbne det juridiske spor, som tirsdagens næse ellers har lukket. Det siger Sophie Løhde (V) efter statsministeren tirsdag har fået sin kritik.

- Vi ved nu, at de røde partier synes, at retsstaten skal gælde konsekvent, når det handler om politiske modstandere, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Men lige så snart det handler om deres røde venner og statsminister Mette Frederiksen, så kan man slippe for en juridisk afklaring og ansvaret.

Ingen hjemmel til aflivning af Mink

En næse er et udtryk for, når et flertal i Folketinget udtrykker kritik af en minister. Den har ikke nogen praktisk virkning andet end kritikken.

Kritikken kommer efter Minkkommissionens beretning. Her stod blandt andet, at regeringen på et pressemøde, hvor den oplyste, at alle mink skulle aflives, stod for grov vildledning af offentligheden og minkavlerne.

Der var nemlig ikke hjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Statsministeriet har i den forbindelse fået kritik for sin rolle i forløbet op til den beslutning.

Sagen har indtil videre - ud over tirsdagens næser - haft den konsekvens, at De Radikale har krævet, at regeringen udskriver valg inden 4. oktober.

Op til vælgerne hvad der skal ske

Venstre og en række andre partier i oppositionen har krævet, at der bliver lavet en uvildig advokatundersøgelse af, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren.

Det krav vil Venstre gå til valg på, siger Sophie Løhde.

- Hvis vi får et blåt flertal efter næste valg, vil vi tage initiativ til, at Folketinget får lavet en uvildig advokatvurdering af kommissionsberetningen. I respekt for retsstaten og folkestyret.

- Nu er det op til danskerne at afgøre, siger hun.