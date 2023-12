Venezuelas vælgere støtter annektering af naboland

Ritzau Mandag, 04. december 2023 - 07:26

Vælgere i det sydamerikanske land Venezuela har med meget stort flertal stemt ja ved en folkeafstemning til at annektere en del af nabolandet Guyana.

Det oplyser landets præsident, Nicolas Maduro, efter søndagens afstemning.

Fredag beordrede Den Internationale Domstol præsidenten til at droppe folkeafstemningen.

Det område, som Venezuela gør krav på, er mere end tre en halv gange større end Danmark. Det er den potentielt olierige region Esequibo.

Kun 51 procent af de stemmeberettigede mødte op for at afgive deres stemme. Men heraf støttede 96 procent oprettelsen af en venezuelansk delstat med navnet Guyana Esequiba.

Maduro fejrede resultatet som en stor sejr for Venezuela. Det skete foran hundredvis af tilhængere på Plaza Bolivar i hovedstaden Caracas.

Men det er uklart, hvordan regeringen i Venezuela vil gå videre herfra.

Fredag lød det fra Den Internationale Domstol, FN's øverste domstol, at Venezuela skal afstå fra handlinger over for Guyana, der kan forværre et i forvejen dårligt forhold mellem de to lande.

Området Esequibo udgør cirka to tredjedele af Guyana.

Esequibo består mestendels af tæt jungle, men i de senere år er der gjort fund, som tyder på store mængder olie og gas ud for Guyanas kyst.

Mange ser folkeafstemningen som et forsøg fra Maduro på befæste sin stilling inden næste års præsidentvalg i Venezuela.