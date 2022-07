Vellykket mesterskaber i Qajaq er overstået

Mesterskaber i qajaq blev gennemført i Ilulissat sidste uge. Arrangementet er vellykket, selvom der var udfordringer med is og manglende frivillige, siger formanden for Qaannat Kattuffiat.

Kassaaluk Kristensen Mandag, 18. juli 2022

En uge med harpunkast, kajak, padlen og kultur i Ilulissat er netop afsluttet.

Formanden for Qaannat Kattuffiat, landsorganisation for kajakroere, Johanne B. Tobiassen vurderer arrangementet i Ilulissat for vellykket.

- Den sportslige del af arrangementet er fuldstændig vellykket og gennemført. Flere kajakroere viste os deres kundskaber, og vi kan se at flere unge er begyndt at blive mere interesserede i qajaq og sporten, fortæller Johanne B. Tobiassen til Sermitsiaq.AG.

Hun bemærker dog, at der er behov for flere frivillige hænder, når et så stort arrangement skal gennemføres i en by.

- Vi mangler helt klart frivillige, der kan løfte sammen med os, når der gennemføres mesterskaber i qajaq. Der er få frivillige, der løfter store opgaver. Til næste år kunne jeg godt tænke mig, at der er flere frivillige, siger hun.

Flere gode eksempler

Johanne B. Tobiassen bemærker, at der er flere gode eksempler på bevaring af den grønlandske kultur under mesterskaberne. Blandt andet roser hun to personer med handicap, der var med til konkurrencerne alle mesterskabernes dage.

- De to ser ikke deres handicap som en forhindring, men deltager ved konkurrencerne på lige fod med andre. Det viser, hvor stor en vilje de har. Den ene arbejdede også som frivillig under hele mesterskabet, det er et godt eksempel, siger Johanne B. Tobiassen.

Grønlandsmesterskaberne i qajaq har en jury, der vurderer kajakkernes tilstand og giver påbud, når en kajak trænger til at blive repareret eller helt skiftet ud. Johanne B. Tobiassen er bekendt med, at flere deltagere i år har fået påbud om, at deres kajak skal repareres og at nogen af deltagerne tager samme kajak med år efter år trods påbud.

- Hvis juryen vurderer, at kajakken ikke er sikker til brug til mesterskaberne, så bør deltagerne reparere eller skifte den ud. En ældre kajak, der ikke er vedligeholdt kan være livsfarlig, forklarer Johanne B. Tobiassen og fortsætter:

Pas på kajakken

- En kajakroer vil ikke kun udsætte sig selv for fare, men også udsætte andre for fare, hvis vedkommende skal reddes fra havet. Det er meget egoistisk, hvis man bruger en ikke vedligeholdt kajak til konkurrencer, siger hun.

Hun roser en kajakroer fra Nuuk, Kristian Evaldsen, der har besluttet at skrotte hele ydersiden af kajakken lige efter mesterskaberne for at vise respekt for juryen.

- Han fik et påbud om, at ydersiden skal skiftes. Han valgte at skrotte hele ydersiden, mens alle deltagere så på, efter mesterskaberne er afsluttet. Det viser, at han vil følge juryens påbud og bygge sin kajak på ny fra bunden, siger Johanne B. Tobiassen.

Hun opfordrer kajakroere til at vedligeholde deres kajak, så sikkerheden til søs kan være i top.

Qajaq Nuuks voksne hentede flest point under mesterskaberne, og fik vandrepokalen.Qajaq Qaqortoq vandt vandrepokalen for bedste resultat for børn, hvilket er andet år i træk.