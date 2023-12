Velfærdsdirektør: Forslag om færre sager pr. sagsbehandlere er på vej

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 21. december 2023 - 17:17

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få Qeqqata Kommunia til at forholde sig til den opsigtsvækkende oplysning om et muligt netværk af børneprostitution i Sisimiut, som Børnerejseholdet har optrevlet under deres rejse til byen tilbage i 2022.

Det ønsker kommunens velfærdsdirektør dog ikke, men hun vedkender sig dog, at der er udfordringer i socialforvaltningen som så mange andre steder i landet.

- Jeg kan godt genkende udfordringen med, at sagsbehandlerne har alt for mange sager de behandler pr. sagsbehandler. Der er lavet en rapport om sagsbehandlernes sagsbyrde, som kommunalbestyrelsen har drøftet.

- Kommunalbestyrelsen har anmodet administrationen om at komme med et forslag om at sænke antallet af sager pr. sagsbehandlere i Velfærdsområdet. Forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, siger velfærdsdirektør i Qeqqata Kommunia, Paneeraq Olsen.

Sager mellem to stole

En anden udfordring, der bliver påpeget i Børnerejseholdets årsrapport er, at sager falder igennem to stole, hvis et barn flytter fra en kommune til en anden.

Paneeraq Olsen påpeger overfor Sermitsiaq.AG, at kommunerne er opmærksomme på problemet om, at i henhold til børnestøtteloven skal sagen følge barnet eller forældre ved flytning, hvor kommunen sender barnets sag til tilflytterkommunen:

- Da dette er et problem mellem kommunerne om i hvilken stand en sag sendes, har jeg tidligere taget problematikken op som dagsorden i kommunernes socialdirektørerforum, som jeg dog har trukket tilbage.

- Jeg vil sørge for, at tage dette med som dagsorden igen, da kommunerne bør samarbejdet om at flytningen af barnet administrativt er er gnidningsløst og da vi alle i kommunerne kender alle til udfordringen. Vi i kommunerne bør have klare retningslinjer for hvordan sager overleveres og hvilke dokumenter der skal med, når et barn, forældre eller værge flytter til en kommune fra en anden. Jeg vil følge det til dørs, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Systematiseret supervision

Det er ikke kun i socialforvaltningen medarbejdere oplever mange sager. Også i Familiecenteret, der står for behandling af blandt andre seksuelt misbrugte børn kan behandlerne være belastet. Børnerejseholdet har i sin rapport påpeget vigtigheden af, at psykologerne får supervision.

- Det har vi allerede talt om, siger Paneeraq Olsen og fortsætter:

- Psykologerne bliver allerede superviseret efter behov, da de ofte sidder med tunge sager, blandt andet samtaleforløb med seksuelt misbrugte børn. Men vi vil arbejde for, at supervisionsforløbene bliver mere systematiseret ved at der skal være enten faste månedlige eller oftere i henhold til psykologernes behov, forklarer hun.

Hun understreger, at kommunen tager afstand fra seksuel misbrug og krænkelser af børn.

- Vi skal alle, uanset om vi er borgere, forældre, sagsbehandlere, skolelærere, medarbejder i daginstitutioner, politiker eller andre sidder i andre myndigheder - alle – tage et ansvar for at bekæmpe seksuelt krænkelser eller misbrug af børn. Hvis vi ikke står sammen om det, kan vi ikke stoppe risikoen for seksuelt krænkelser eller misbrug af børn. Stop af seksuelle krænkelser eller misbrug bør være i alles interesse, slutter velfærdsdirektør i Qeqqata Kommunia, Paneeraq Olsen.