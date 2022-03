Vejrudsigt for boligmarked: Solskin, men skyer i horisonten

Vejrudsigt for boligmarked:

Først en bonusoplysning til de læsere, som ikke bor i hovedstaden og måske ikke er bekendt med et hæsblæsende boligmarked: I øjeblikket er der en villa til salg til knap 7 millioner kroner i Nuuk, hvilket betyder en månedlig bruttoudgift på over 25.000 kroner.

Det skriver avisen AG.

Der er også en del andre villaer og lejligheder til salg i Nuuk for mellem 3 og 5,5 millioner, heri blandt et halvt dobbelthus til knap 5 millioner. Priser, som sikkert for nogle kan virke opskruede, men spørgsmålet er, om vi har set toppen?

Svaret afgøres af en række modsatrettede effekter: Udbud og efterspørgsel, men også renteudvikling, internationale kriser med afsmittende effekt og samfundsudviklingen. I Grønlandsbankens nye årsregnskab analyseres situationen for nuværende og kommende boligejere:

- Tallene for bolighandler viser, at på trods af at boligpriser i Nuuk er på sit højeste niveau siden finanskrisen, er priserne i Danmark og Færøerne vokset relativt mere, skriver banken i analysen.

