Når vejret går vinter-amok: Orkanernes tid

Redaktionen Torsdag, 03. februar 2022 - 14:00

Vejret er – om ikke andet – så uforudsigeligt i Arktis. Nogle gange værre end alle andre steder. Isnende og farligt. Selvfølgelig også mildt og blidt. Men denne artikel handler om det første – det værste.

Det skriver avisen AG.

Et engelsk ordsprog siger, at »when seagulls fly to land, a storm is at hand«. Når mågerne søger mod kysten, er uvejret på vej.

Det skete i forrige uge, hvor det var med at holde på hat og briller langs vestkysten, da et ekstremt blæsende døgn holdt sit indtog i Nuuk. Byggematerialer blev ødelagt, mange blev hjemme fra arbejde, men heldigvis var der kun materielle skader.

De vindstød, som bankede løs på hovedstaden nåede op på 36,9, hvilket er ganske højt. De kraftigste vindstød målt i perioden 2014 til 2020 i Nuuk er således 44,9 m/s. Orkan begynder ved 32,7 m/s.

95 døde

Normalt er vinter den årstid, hvor det går hårdest for sig. En af grønlandshistoriens mest uhyggelige katastrofer udspillede sig da også i januar. En kulsort, stormfuld nat ud for Kap Farvel i 1959, hvor M/S Hans Hedtoft forsvandt i de frådende bølger på sin jomfrurejse med 95 mennesker ombord.

