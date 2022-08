Vejret driller GM i fodbold: Nuuk-hold får udsat kamp - er ikke kommet afsted

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 08. august 2022 - 07:47

Herrernes grønlandsmesterskab i fodbold, der starter mandag, er ramt af rejseudfordringer, hvilket betyder, at der er blevet rykket kampe.

B-67 fra Nuuk kunne nemlig ikke gennemføre deres rejse fra Nuuk til Ilulissat søndag, og holdet misser derfor deres første kamp mod hjemmeholdet og forsvarende mestre Nagdlunguak' i dag, mandag.

Aflyst afgang

Anføreren for B-67 Patrick Frederiksen fortæller, at hele holdet ellers skulle have rejst fra Nuuk søndag morgen klokken 7.00.

- På grund af tåge i Ilulissat blev vores fly aflyst til Kangerlussuaq. Da der ikke var plads til os i Kangerlussuaq, blev vi sat til at rejse på onsdag i første omgang, siger han.

Søgte muligheder for at sejle

Holdet havde ellers set frem til at spille mesterskaberne efter to års pause på grund af coronasituationen i de seneste år.

- Derefter startede vi med at undersøge muligheder for, hvordan vi kunne tage til Ilulissat. Vi undersøgte, om vi kunne sejle. Men så fik vi besked fra Air Greenland, at vi havde fået plads tirsdag morgen. Vi mistede aldrig håbet om at rejse til Ilulissat, selv om vi ville være der senere end planlagt, fremhæver Patrick Frederiksen, og fortsætter:

- Selvfølgeligt er det ærgerligt, at vi ikke kunne nå at tage til Ilulissat som planlagt, for vi har glædet os rigtig meget til at spille GM. Men jeg tror på, at det kun vil styrke vores hold, da vi nu er sikre på, at vi nok skal nå at deltage, for vi vil rigtig meget gerne spille kampe.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, holdet er ramt af rejseudfordringer, forud for et mesterskab.

- Hvert år er der altid udfordringer, da vejret kan være omskiftelig. Det kan være lidt irriterende. Tilbage i 2019 blev mesterskaberne spillet i Sisimiut, hvor vi måtte sejle fra Kangerlussuaq til Sisimiut, da vores fly havde tekniske problemer dengang. Det lykkedes også dengang os til at deltage ved GM, lyder det fra Patrick Frederiksen, der siger, at B-67 går efter at vinde mesterskaberne i Ilulissat.

B-67 skulle have haft hviledag torsdag, men da holdet ankommer til Ilulissat først på tirsdag, spiller de mod T-41 fra Aasiaat på torsdag.

