Vejledning skal fjerne turistfælde

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. februar 2019 - 10:25

Med en ny bekendtgørelse og ikke mindst en tilhørende letlæselig vejledning vil Råstofdepartementet sikre, at turister og andre ikke kommer galt af sted, når man forelsker sig i én eller flere mineraler, som man gerne vil tage med hjem.

Bekendtgørelsen om salg og udførsel af mineraler er netop sendt i høring af Råstofdepartementet, og formålet er blandt andet at højne informationsniveauet på området.

Tre fokusområder

Tre områder har et særligt fokus, hvor det i dag typisk går galt, fordi man farer vild i regeljunglen:

Krav om kvittering ved salg af mineraler

Værdiansættelse af særlige mineraler

Udstedelse af eksporttilladelser

- Disse regler har til formål at sikre, at indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse sker inden for rammerne af råstofloven og skaber mulighed for, at råstofmyndigheden kan føre bedre kontrol med salg og udførsel af mineraler ud fra Grønland, hedder det i indledningen i den 16 sider lange vejledningsskrivelse, der følger med bekendtgørelsen.

Souvenirs

Behovet for at lave vejledningen forklares med ,at ”der er i stigende omfang turister og besøgende i Grønland, der ønsker at medbringe en eller flere sten som souvenirs, når de forlader Grønland.”

- I takt med udvikling af råstofaktiviteter i Grønland er der også flere virksomheder, som ønsker at udføre mineraler, der er indsamlet eller brudt i Grønland, fremgår det af vejledningen.

Særlige mineraler

I tilknytning til bekendtgørelsen har Råstofdepartementet også lavet en liste over, hvad myndighederne betrager som ”særlige mineraler”.

Høringsfristen er sat til den 4. marts og du kan finde materialet via dette link: Bekendtgørelse og Vejledning