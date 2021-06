Vejene skal plejes i Nuuk

Merete Lindstrøm Torsdag, 17. juni 2021 - 15:03

Så er det tid til forårsklargøring af vejene i hovedstaden. Vinteren har traditionen tro taget hårdt på vejene flere steder, og det skal udbedres. Derfor vil kommunens folk arbejde på vejene den næste måned, hvilket kan betyde mere kødannelse end normalt.

Drift og Miljøchef hos Kommuneqarfik Sermersooq, Frank Rasmussen understreger, at arbejdet vil blive forsøgt udført til så lidt gene for bilisterne som muligt.

- Vi forsøger at tilpasse arbejdet for at genere så lidt som muligt. Derfor vil en del af det foregår om aftenen og natten og udenfor myldretid generelt, siger han.

Driftschefen forklarer, at det ikke kan forudsiges præcis, hvor og hvornår de forskellige vejstrækninger bliver repareret, da noget af arbejdet afhænger af vejret.

- Hvis der for eksempel er en rundkørsel eller en strækning, der kræver en ekstra indsats og tid, så melder vi det ud i forvejen, så folk kan planlægge efter det, siger Frank Rasmussen.

Pas på de svage bilister

Arbejdet kan selvfølgelig betyde kødannelse og lukkede vejstrækninger i kortere perioder, og det kræver lidt tålmodighed og forståelse fra bilisterne

- Langt de fleste har god forståelse for arbejdet, men ikke alle letter foden fra speederen, når de kører forbi. Det udsætter folk for fare, hvis man kører for stærkt, når folkene arbejder tæt på kørerbanerne.

Nogle steder vil trafikken blive dirigeret op på cykel- og gangstier og det kræver ekstra opmærksomhed fra bilisterne på de svage trafikanter som gående og cyklister.

Derfor opfordrer Frank Rasmussen til at lette foden fra speederen og kører forsigtigt.