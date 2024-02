Vejen mod smertegrænsen

Niels Ole Qvist Torsdag, 29. februar 2024 - 12:57

Egentlig burde der lyde et lettelsens suk i København ved modtagelsen af den nye, flot layoutet strategi fra Nuuk. For regeringen har i flere år efterspurgt planen som et bidrag til en ny, fælles arktisk strategi fra Kongeriget.

Den proces har ligget brak i rigsfællesskabet, mens andre lande i regionen – plus nogle langt væk fra Arktis – har opdateret deres strategier.

Det skriver avisen AG.

For tre uger siden blev der afholdt en paneldebat i København om sikkerhedspolitik i Arktis, og her var en pointe, at Grønland havde lavet en »filibuster«. En filibuster er et amerikansk begreb for, at genstridige politikere holder evigheds-taler for at forsinke eller blokere en politisk proces.

- Hvad tror du, at det politiske system i Danmark mener om den nye, grønlandske strategi?

- Jeg tror, der er tilfredshed med, at der nu er noget konkret at forholde sig til. Indholdet kommer ikke supermeget bag på dem. De her ting har man diskuteret længe, og der er ikke noget til hinder for, at Grønland har sin egen strategi. Det har Færøerne også, svarer Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Ilisimatusarfiks Center for udenrigs- og sikkerhedspolitik.

