Vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut begynder at tegne sig

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. april 2020 - 09:10

Midt i marts var der høringsfrist på VVM-redegørelsen for vejen mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq, som er første etape af to på den planlagte vej. Qeqqata Kommunia planlægger at opstarte vejanlæggelsen til sommer.

VVM-rapporten skal dog godkendes af Naalakkersuisut, inden projektet kan skydes i gang for alvor. Departementet for Natur og Miljø har ifølge Qeqqata Kommunia modtaget otte høringssvar, som nu er under behandling.

- Det er Qeqqata Kommunias håb, at VVM-redegørelsen bliver godkendt af Naalakkersuisut senest i maj måned. Høringssvarene skal dog først behandles behørigt, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

Pas på verdensarven

Blandt høringssvarende nævner flere verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat, som noget, der skal tages hensyn til, når man anlægger vejen.

Området er optaget på UNESCOS liste over verdensarv blandt andet med begrundelsen, at det er et fremragende eksempel på traditionel bosættelse, der er repræsentativ for en kultur eller menneskelig interaktion med miljøet (…) Områdets status som verdensarv kan blive truet, hvis anlæggelse og brug af vejen får negativ indvirkning på dyr og natur, påpeger flere parter i høringssvarene.

Nukissiorfiit, understreger, at anden etape af vejen vil få konsekvenser for vandspærrezonen ved Sisimiut. Det kan betyde øgede anlægs- og driftsomkostninger, hvis man fortsætter vejen gennem vandspærrezonen, og det kan bringe drikkevandsforsyningen til byens borgere og virksomheder i fare, lyder det i Nukissiorfiits høringssvar.

Ny VVM på vej

Kommunen oplyser, at en opdateret version af VVM-redegørelsen for etape to af vejen, som skal gå mellem Kangerluarsuk Tulleq og Sisimiut, er under udarbejdelse og forventes fremsendt til Selvstyret i april 2020. Denne etape håndterer udfordringen med at passere vandspærrezonen i Sisimiut, lyder det.

Kommunen oplyser, at udbudsmaterialet snart sendes i offentlig licitatio, og at de i den forbindelse inviterer entreprenører, borgere, pressen og andre interessenter på befaring mellem Sisimiut og Kangerlussuaq fredag d. 17. april.

Man kan se digitale kort med vejens placering og læse diverse feltundersøgelser samt udbudsmateriale på kommunens hjemmeside.