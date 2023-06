Vej til Nuuk-bydel spærres delvist i forbindelse med lufthavnsbyggeri

Redaktionen Tirsdag, 20. juni 2023 - 15:53

Lufthavnsbyggeriet i Nuuk vil påvirke trafikken til Qinngorput natten til fredag.

På Facebook oplyser Kalaallit Airports (KAIR), at man i forbindelse med lufthavnsbyggeriet skal have monteret nogle af de store elementer til indflyvningslysene over Borgmester Anniitap Aqqutaa, ligesom der skal monteres gangbro.

Vejen er på nuværende tidspunkt den eneste vej til Qinngorput, og på grund af byggearbejdet vil vejen blive afspærret helt eller delvist mellem torsdag den 22. juni ved midnat og frem til kl. 4:00 fredag morgen den 23. juni.

Området, som påvirkes af byggeriet, er markeret på kortet. KAIR

Kørsel i ét spor - lejlighedsvis helt spærret

KAIR skriver, at der i de fire timer vil være kørsel i ét spor, men ved blandet andet løft af elementer over vejen vil både vejbane og cykelsti være helt spærret i begge retninger.

- Dog vil vi søge at afvikle ophobet trafik med jævne mellemrum i det omfang, det lader sig gøre, når det er sikkert at passere, skriver KAIR, der beklager de gener, arbejdet kan medføre.

KAIR og Munck Gruppen samarbejder med politi og beredskab om vejafspærringen for blandt andet at sikre hurtig passage for udrykningskøretøjer i de fire timer, hvor arbejdet finder sted.