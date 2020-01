Vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut sendt til høring

redaktionen Torsdag, 16. januar 2020 - 17:20

Realiseringen af grusvejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut er kommet et skridt tættere.

Selvstyret har nemlig sendt projektet i høring. Kommunen har nu udarbejdet en VVM-redegørelse for den 130 kilometer lange strækning fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq. Den resterende vejstrækning til Sisimiut på 20 kilometer behandles i en separat VVM-redegørelse, som er under udarbejdelse.

Eksempel på en grusvej, som vejen mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq forventes at ville se ud på de strækninger Skærmbillede

- Formålet med projektet er at skabe mulighed for nye turistaktiviteter i området for eksempel i form af ture i fjeldet og til saltsøerne samt at lokale beboere kan gennemføre rekreative aktiviteter i det meget store område mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, står der blandt andet i høringsmaterialet. Her forventes også, at flere turister vil opholde sig længere tid i området.

Den nye vej går fra vejen til den nye havn ved Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq Skærmbillede

Vejen er endnu ikke projekteret, men det skønnes, at der skal gennemføres sprængning af fjeld tre steder på strækningen. Ifølge planen vil der således etableres op til ti rastepladser med toiletforhold og affaldsindsamling.

Høringsfristen er den 11. marts 2020.