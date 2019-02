Vedtægter skal ændres i lufthavnsselskab

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. februar 2019 - 10:05

I modsætning til den seneste ekstraordinære generalforsamling i lufthavnsselskabet Kalaallit Airports, hvor man i det skjulte hævede bestyrelsesformandens honorar, har Naalakkersuisut valgt at spille med åbne kort og på sin hjemmeside kundgøre beslutningen om tilpasning af vedtægterne.

Det fremgår af mødereferatet fra et møde i Naalakkersuisut den 14. februar, at afdelingschef Lars Balslev i bestyrelsessekretariatet i Formandens Departement bemyndiges til at gøre det fornødne for at gennemføre generalforsamlingen.

Formuleringen

Om selve vedtægtsændringerne lyder formuleringen fra referatet således:

”at der på baggrund af vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq, sker tilpasning i selskabets vedtægter, hvilket indstilles i nedenstående sektion”.

Det er endnu ikke lykkedes for Sermitsiaq.AG at få uddybet, hvad tilpasningen af vedtægterne i realiteten går ud på.