Varme hænder: Kompetencegivende kurser til ufaglærte medarbejdere stemt ned

Jensine Berthelsen Torsdag, 14. september 2023 - 17:44

Der er behov for at løfte uddannelsesniveauet for plejepersonale i børnehaver, vuggestuer, bofællesskaber og andre døgninstitutioner. Derfor har Kommuneqarfik Sermersooq foreslået, at der laves en fælles indsats på tværs af kommuner og Naalakkersuisut under det politiske koordinationsmøde i Kujalleq denne uge.

Dog har Kommuneqarfik Sermersooq fået én på skallen af Naalakkersuisut:

- Der eksisterer i forvejen omsorgsrelaterede fag og de udvikles stadig til at blive mere meritgivende. Historikken viser desværre, at Kommuneqarfik Sermersooq ikke bruger de muligheder, der er hos Centeret for Sundhedsuddannelser og Det Social pædagogiske Seminarium, lyder det kontant fra Naalakkersuisut, der slutter af med at opfordre Kommuneqarfik Sermersooq til at orientere sig om mulighederne hos brancheskolernes hjemmesider.

Dermed er der ikke megen opbakning til Kommuneqarfik Sermersooq af Naalakkersuisut, på trods af italesættelse af udfordringer omkring ufaglært arbejdskraft, der stadig må se langt efter kompetencegivende kurser.

Bedre rekruttering- og fastholdelse

Kommuneqarfik Sermersooq har ellers indstillet til Den Politiske Koordinationsgruppe, at det besluttes at indstille til Naalakkersuisut, en anmodning om at arbejde for at brancheskolerne fra 2023 og frem opretter kurser for ”varme hænder” målrettet ledige og ufaglærte, samt videre kompetenceudviklingsmuligheder for faglærte.

Det var så meningen at kurserne skulle målrettes efterfølgende beskæftigelse indenfor ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien og dagtilbudsområdet.

For landets kommuner fattes "varme hænder", hvor næsten halvdelen af landets arbejdsstyrke er ufaglærte.