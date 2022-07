Varemangel i Qaanaaq: En pakke margarine til 400 kroner

Redaktion Onsdag, 06. juli 2022 - 08:47

75 kroner for en stor pose Kims chips. Eller 50 kroner for blot 50 gram margarine.

Der er gang i sortbørshandlen i Qaanaaq.

For sådan så to opslag forleden ud på en opslagstavle på Facebook i Qaanaaq.

Det skriver avisen AG.

Ifølge folkene bag opslagene på grund af høje priser på disse varer, der ikke kan opdrives i Grønlands nordligste by.

Og der er kunder, der takker ja til facebook-tilbuddene..

For margarinesælgeren lykkedes det at sælge det hele. Hvilket vil sige, at vedkommende har modtaget 400 kroner ind for en pakke margarine.

Kædedirektør for KNI, Brian Weuge Chemnitz, havde ikke hørt om margarinemanglen i den nordlige by, men forsikrer, at han vil tjekke op på situationen hurtigst muligt.

- At de skulle være løbet tør for margarine, har jeg godt nok ikke hørt. Det er en af de basisvare, som vi skal sikre er mulige at købe, siger han.

