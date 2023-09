Vareforsyning: RAL´s forsyningsskibe kan ikke nå frem til Kullorsuaq

Jensine Berthelsen Tirsdag, 12. september 2023 - 15:44

Royal Arctic Line informerer på sin hjemmeside om udfordringer vedrørende levering af forsendelser til Kullorsuaq i de seneste uger.

- Normalt har Royal Arctic Line anløb i Kullorsuaq hver anden uge i sommerhalvåret. Desværre har de seneste to anløb været betydeligt udfordret af isforhold og vejret, lyder meldingen fra RAL.

Vejret og isen skaber forhindring

Royal Arctic Line oplyser at besætningen på Siuana Arctica at anløbe Kullorsuaq for to uger siden, men desværre måtte sejle videre på grund af isforholdene.

- Skibet fortsatte sin rejse i henhold til sejlplanen, og få dage senere vendte det tilbage for at forsøge igen, men desværre uden succes. Godset blev derfor ikke losset og blev sendt tilbage til Aasiaat for det næste planlagte anløb.

Denne weekend var der planlagt et nyt anløb i Kullorsuaq, hvor godset blev indsamlet og sendt med skibet. Desværre kunne skibet ikke anløbe efter mere end 12 timers forsøg på grund af store dønninger.

- Vi forstår fuldt ud de frustrationer det medfører når skibet ligger i havnen og må afbryde forsøget, lyder det fra RAL, som slutter med at oplyse:

- Vi beklager forsinkelserne og arbejder ihærdigt på at anløbe Kullorsuaq. Bygdeskibet Siuana Arctica vil forsøge igen den 14. september 2023.