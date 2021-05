Vanskeligt varslingssystem

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 12. maj 2021 - 11:46

Hvis Karrat 3 skrider, så har indbyggerne ved Uummannaq nogle få minutter til at evakuere sig. Politiets beredskabsfaglig vurdering viser, at varslingssystemer, som ikke afhænger af personer, er en mangelvare. I dag er der vagter ved både Niaqornat og Qaarsut. De holder øje med tilbagetrækning af havet og følger bølgerne. Vagternes reaktionstid for at tilkalde nøglefunktioner i beredskabet, der giver tilladelse til evakuering, er altafgørende.

Risiko for unødvendig varsling

Ifølge GEUS er der to tekniske varslingssystemer, som kan bruges. Den første mulighed er at måle fjeldets bevægelser og varsle inden fjeldet skrider. Varslingen bruges i Norge, men den form for varsling kan give mange evakueringer uden grund.

Det andet varslingssystem er at have målingsudstyr, der måler fjeldskredet, når det skrider. Det udsender en sikker varsling, men er kritisk i forhold til tid, når det kommer til at starte en evakuering i det berørte områder. Hvis de tekniske varslingssystemer sættes op vil det tage mindst ni måneder og dækningen af omkostningerne er nødvendig, oplyser politiet.

Evakueringer skal godkendes

Når vagterne i dag opdager, at havet trækker sig tilbage eller ser en stor bølge komme på vej, skal de først tilkalde de nøglefunktioner, som skal godkende evakueringen. Evakueringen kan ikke startes uden en godkendelse fra nøglefunktionerne i beredskabet. Dette er også en af udfordringerne, hvis Karrat 3 skrider. Hvis det største fjeld skrider, vil indbyggerne være afhængige af tiden for at kunne selvevakuere sig.