Den vanskelige debat

Mange har i årenes løb forsøgt at løbe en debat om bygderne i gang. I valgkampen til sneskredsvalget 2. juni 2009 foreslog Demokraternes Palle Christiansen at lukke alle bygder under 100 indbyggere.

Forslaget blev skudt ned; også fordi Palle Christiansen begik den klassiske fejl at skære alle bygder over en kam, men ikke to bygder er ens.

Små bygder som Ilimanaq og Oqaatsut med et stærkt erhvervsgrundlag, baseret på en kombination af hellefisk og turisme, klarer sig godt; store bygder som Qeqertarsuatsiaat, Arsuk og Alluitsup Paa er i alvorlige vanskeligheder efter torskens og sælens forsvinden.

Stærk kost

I 2016 gik det helt galt.

Året forinden var landsplanredegørelsen 2015 »Den nødvendige koordinering« omdelt, men ikke diskuteret i Inatsisartut.

Efter en positiv modtagelse ønskede Naalakkersuisut, at landsplanredegørelsen 2016 »Den nødvendige prioritering« blev drøftet i landstingssalen.

