Vanskelige arbejdsvilkår: Politikertavshed - et demokratisk problem

Landet skal ledes i åbenhed, og folkestyret skal styrkes. Der skal være åben regeringsførelse. Opgaverne skal løses i åbenhed. Koalitionen er dedikeret til at styre landet i ydmyghed og i tæt kontakt til folket.

De bevingede ord stammer ikke fra en politisk skåltale. De er plukket fra koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut. Spørgsmålet er om de gode hensigter bliver opfyldt i hverdagen.

Det gør de ikke.

Det skriver avisen AG.

Som Karen Heilmann Lennert, der er formand for Transparency International Greenland, nøgternt konstaterer, så er der meget lidt åbenhed, og det er få naalakkersuisoq, der vil stå på mål for deres embedsførelse og politik.

Karl-Henrik Simonsen, direktør i KNR, den nationale radio- og TV-broadcast, synger den samme sang.

- Det er også vores erfaring, at Naalakkersuisut kan være vanskelig at komme i kontakt med. Det er svært at få regulære svar på konkrete spørgsmål, noterer Karl-Henrik Simonsen og tilføjer:

- Ofte er det sekretærerne, der beder om skriftlige spørgsmål for dernæst at spise os af med skriftlige svar.

For medierne betyder den manglende direkte kontakt og dialog med politikerne, at mange nyhedshistorier risikerer at bestå af såkaldt servicejournalistik og ubearbejdede nyheder baseret på pressemeddelelser.

