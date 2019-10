Vandskandalen: Sådan kan du få erstatning

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 05. oktober 2019 - 14:17

Nukissiorfiit fremlægger erstatningsreglerne på følgende måde:

- Hvis man vurderer, at man har fået materielle skader på sin ejendom, herunder skader på producerede varer, som følge af olieforurenet vand leveret af Nukissiorfiit, skal man opgøre den skete skade, og rette sit krav skriftligt mod Nukissiorfiit, på juridisk@nukissiorfiit.gl. Nukissiorfiit vil da, i samarbejde med Nukissiorfiits forsikringsselskab vurdere hver sag enkeltvist.

Har man en forsikring, er det formentlig en god idé at involvere dem også, understreger forsyningsselskabet.

- Har man, som følge af manglende levering af rent drikkevand fra Nukissiorfiit, opnået en påviselig tabt fortjeneste i sin virksomhed, vil man som oftest skulle have en driftstabsforsikring for at kunne opnå erstatning. I det tilfælde man har en driftstabsforsikring, skal man rette henvendelse til denne. Alternativt må man opgøre sit tab, og rette skriftlig henvendelse til Nukissiorfiit på juridisk@nukissiorfiit.gl. Nukissiorfiit vil da, i samarbejde med Nukissiorfiits forsikringsselskab vurdere hver sag enkeltvist.

Tabt arbejdsfortjeneste som lønmodtager

- Hjemsendte medarbejdere, som lige pludselig står uden indkomst fra en virksomhed pga. produktionsstop, har mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse fra det offentlige. Produktionsstop kan være en midlertidig lukning af en virksomhed på grund af uforudsete omstændigheder.

- De hjemsendte personer bedes rette henvendelse til Majoriaq for at ansøge om arbejdsmarkedsydelse. Dette bør man gøre hurtigst muligt.

Skadesbegrænsning

- Nukissiorfiit har siden fredag den 20. september arbejdet i kriseberedskab for at løse situationen i Uummannaq. Nukissiorfiit tager situationen dybt alvorligt, da det er folks drikkevandssikkerhed, Ummannaqs erhvervsliv og befolkningens dagligdag som er blevet påvirket hårdt. Nukissiorfiits personale i både Uummannaq, og mange steder i resten af organisationen arbejder utrætteligt, både tidlig morgen, sen aften og weekender for at få reduceret skader og følgevirkninger af situationen. Som organisation og som mennesker er vi dybt påvirkede af situationen og vi gør alt hvad vi kan for at bringe livet og hverdagen i Uummannaq tilbage til normalen igen, skriver selskabet i pressemeddelelsen.