Vandskandale: Kruse kræver indhandlingsskib til Uummannaq

Drikkevandsforureningen i Uumannaq har sat alt indhandling og produktion i stå på byens to fiskefabrikker fra henholdsvis Royal Greenland og Avannaa Seafood. Det har fået KNAPP i Uummannaq til henvende sig med et ønske om et indhandlingsskib. Siumut kræver på den baggrund, at de selvstyreejede selskaber indsætter et indhandlingsskib.

- Der er allerede tabt masser af penge i fiskeriet og der kan endnu gå meget lang tid før problemet endeligt løses. Desuden er produktionsanlægget i Saattut også blevet lukket, da det skal istandsættes, derfor er der al mulig grund til med øjeblikkelig virkning at indsætte et indhandlingsskib, siger Siumuts medlem af Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse i en pressemeddelelse.

Søndag kom meldingen om, at vandet i vandværket nu er rent, samt at man arbejder på at levere det til fiskefabrikkerne med tankvogne. I går mandag, trak man så godkendelsen tilbage, da der på ny var fundet forurening i vandet.

- Man bør ikke vente på Nukissiorfiits åbning af vand til produktion, da vand der er udrikkeligt og forurenet, slet ikke kan bruges til produktion, mener Karl-Kristian Kruse.

- Der er allerede tabt masser af penge, vi har ikke råd til at vente mere.

- Jeg opfordrer Naalakkersuisoq for erhverv til at tage til Uummannaq så hurtigt som muligt.