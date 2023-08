Vandprojekt i Paamiut promoveres af investor fra Las Vegas

Redaktionen Fredag, 18. august 2023 - 08:51

10 selskaber har aktuelt tilladelse til kommerciel udnyttelse af is og vand fra Grønland. Dertil har to selskaber netop indsendt ansøgning om tilladelse. Det oplyser departementet for udenrigsanliggender, erhverv og handel til avisen Sermitsiaq.



Et af de selskaber, der har en tilladelse, er KoldCo Greenland ApS, der frem til 2036 må eksportere vand fra vandværket i Paamiut. Det er den danske advokat Bruno Månsson, der står i spidsen for selskabet sammen med canadierne Peggy Johnson og Robert John Nagy, som tidligere har stået for produktion af Siku Vodka. Derudover er Martin Sandy Shalmi fra Xploration Services i Grønland involveret i projektet.

Vand i store mængder

KoldCo’s forretningsidé går på at afskibe store mængder (ca. 600.000 kubikmeter) vand om året fra havnen i Paamiut. Til at starte med blev projektet omtalt som et klimaprojekt, der skulle finansieres via klimakreditter, og at vandet skulle eksporteres til Afrika og Kina i samarbejde med nødhjælpsorganisationer.

