Vandmassernes bevægelse skal forskes

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 08. august 2021 - 09:00

10 forskere fra Arktis Forskningscenter og inspektionsskibet Knud Rasmussen sejler fra Nuuk til østkyst for at skaffe data om vandmasser, mandag den 9. august, skriver Arktisk Forskningscenter i en pressemeddelelse.

Vandmassernes bevægelse rundt om Grønland har stor betydning for klimaet i Arktis, og for alt liv i havet. Indtil nu er havstrømmene beskrevet vha. computermodeller, men der mangler data for at forstå havets vekselvirkning med Indlandsisen.

Målet er Ella Ø fjordsystemet i Nordøstgrønland, hvorefter der sejles til Færøerne, hvor den videnskabelige del af patruljen afsluttes. Undervejs på den 6000 km lange sørejse undersøger forskerne de fysiske og kemiske spor, der kan afsløre havstrømmenes bevægelser. Samtidig bliver havvandet testet for indhold af DNA, der fortæller hvilke dyr og alger, der er knyttet til de forskellige vandmasser.

- Afprøvning af ny teknologi bliver en vigtig del af arbejdet ombord. Uden logistisk støtte fra søværnet er den her type forskningsarbejde så godt som umuligt, fortæller professor Søren Rysgaard fra Aarhus Universitet, der er leder af forskningsgruppen.

En umulig forskning

Forskerne forventer, at resultaterne fra togtet bl.a. giver ny viden om afsmeltningen af gletsjerne i grønlandske fjorde og vandmasser langs Grønlands vest- og østkyst. Men det kræver et skib der kan sejle så langt og et hold der kan gør det sikkert for forskerne.

- Vi har mange gode tidsserier af biologiske, kemiske og fysiske målinger fra Nuuk, Disko-området og Zackenberg i Nordøstgrønland, men det er vigtigt, at vi også forstår de vandmasser, der påvirker Grønlands kyst. Og det er en enestående lejlighed for os at komme med, når Knud Rasmussen alligevel patruljere i området, siger Søren Rysgaard.

Chef for Arktisk Kommando Martin la Cour-Andersen forklarer:

-Vores enheder opererer i Grønlands særegne natur hver dag, og det er i den grad et unikt miljø og klima, som har fået stigende opmærksomhed de sidste år. Hvor det er muligt med hensyn til vores rådige ressourcer og andre opgaver, støtter vi gerne op om forskningsaktiviteter, som kan tilvejebringe mere viden om omgivelserne her og det særegne arktiske miljø.