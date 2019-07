redaktionen Onsdag, 24. juli 2019 - 08:14

Det vrimler med milliardprojekter lige nu – fra lufthavne til skole og boliger i Nuuk. Men det stopper ikke her. Et nyt stort vandkraftværk til 1,2 milliarder kroner er på tegnebrættet.

Det skriver AG.

Vandkraftværket, som skal forsyne Aasiaat og Qasigiannguit, med grøn energi bliver næst efter lufthavnene og Siorsiorfik den største enkeltinvestering i de seneste ti år.

Som det formentlig eneste land i verden satser Grønland på i år 2030 at levere 100 procent grøn energi til det offentlige el- og varmenet.

Milepæl for udviklingen

Det kommende vandkraftværk, som skal ligge omkring ti kilometer syd for Qasigiannguit, er et led i denne plan.

- Det er en milepæl for udviklingen her i landet, hvis det lykkes for os at levere så godt som 100 procent el fra vedvarende energi som vandkraft, vind og sol, siger Jess Svane, naalakkersuisoq for energi, erhverv og forskning.

