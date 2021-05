Vandkraft: Fra underskud til overskud

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. maj 2021 - 10:12

Naalakkersuisut har netop sendt en storstilet vandkraftplan i høring, som er en investering, der løber op anslået 3,1 milliarder kroner. Der er lagt op til, at Nukissiorfiit kan tage et lån i Landskassen for at finansiere den store investering.

Det fremgår af materialet, at vandkraftprojekternes tidsplan løber over en syv-årig tidshorisont.

Nye beregninger

Tidligere viste beregninger, at det samfundsøkonomisk ville være en underskudsforretning at etablere et nyt vandkraftanlæg til at forsyne Qasigiannguit og Aasiaat.

- Beregninger foretaget af de eksterne konsulenter ser på en tidsperiode, der gælder for værkernes forventede levetid på 80 år. I de tidligere beregninger var tidsperioden markant kortere, og der var kun medtaget 17 års drift for udvidelsen af vandkraftværket ved Buksefjorden, samt 14 års drift for etableringen af vandkraftværket ved Qasigiannguit og Aasiaat, fremgår det af høringsmaterialet.

En anden begrundelsse er, at man i de tidligere beregninger forholdte sig til en befolkningsfremskrivning til 2041, men nu kan man med værkernes forøgede levetid udvide fremskrivningen med ni år.

- Med en tidshorisont frem til 2050 giver det en højere befolkning i Nuuk og dermed flere kunder til at modtage energi fra vandkraft, bliver det fastslået i høringsmaterialet.

Grøn energi

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund udtaler i en pressemeddelelse:

- De foreslåede vandkraftinvesteringer er vigtige. Det vil være investeringer, som gør, at vi både kan øge selvforsyningen af grøn energi, reducere CO2-udledningen og samtidig forbedre Nukissiorfiits økonomi.

Samlet set vil projekterne bidrage til, at Grønland øger sin andel af vedvarende energi i den offentlige forsyning fra ca. 70 pct. til ca. 90 pct.

Høringsfristen er sat til den 18. juni og det forventes at politikerne under dette års efterårssamling skal behandle lovforslaget.