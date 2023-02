Vandkraft: Nu skal de største potentialer i udbud

Jensine Berthelsen Fredag, 10. februar 2023 - 10:11

Kalistat Lund (IA) vil på et møde næste uge i den politiske koordinationsgeuppe med borgmestre og Naalakkersusiut fremsætte et beslutningsforslag med følgende afstemnngstema: "Der sikres fælles fodslag mellem kommunerne og Naalakkersuisut omkring konkurrenceudsættelse af Grønlands store vandkraftpotentialer." Kalistat Lund (IA) begrunder forslaget således:

- Udenlandske investorer er følsomme overfor det politiske miljø i landet. Hvis investorer oplever, at der er splittelse i det politiske samarbejde, så vurderer de, at der er større risiko ved at investere, lyder det fra Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA).

Nu går Naalakkersuisut all-in for at Grønland realiserer udbuddet af de største vandkraftpotentialer i landet. På billedet ses Kalistat Lund (IA). Naalakkersuisut

Han fortsætter:

- Det er vigtigt, at der er fælles fodslag mellem kommunerne og Naalakkersuisut. Det kan være med til at give Grønland et image af, at være et sikkert sted at investere. Det må ikke blive til en konkurrence mellem kommuner eller mellem Naalakkersuisut og kommunerne, påpeger Kalistat Lund (IA).

De store potentialer konkurrenceudsættes

Når og hvis Naalakkersuisut har sikret sig kommunernes ed om politisk stabilitet, er det planen at de største vandkraftpotentialer skal konkurrenceudsættes:

- Selskaberne skal byde på et samlet projekt, der både omfatter udnyttelse af vandkraftressourcen samt etablering af et aftagerprojekt, der udnytter den grønne strøm. Aftagerprojektet kan eksempelvis være power-to-X-industri. Udbudsrunden påbegyndes i 2023 og løber ind i 2024, bebuder Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA).

Dermed fastslår Kalistat Lund at alle der lever op til kravene kan byde ind og at enkelte selskaber, der allerede har budt ind ikke får særbehandling.

Eksempelvis Inuit Development Company, som ejes af Svend Hardenberg fra Nuuk (51 procent) og Eric Howard Greenberg fra Californien (49 procent). De to havde ellers planer om at få eneret til Tasersiaq-potentialet mens de foreslog at kun Tarsartuup Tasersua skulle i udbud.

Men sådan kommer det ikke til at foregå. For ifølge Naalakkersuisuts planer om konkurrenceudsættelse, skal alle, der kan leve op til de meget strenge krav, have ret til at byde ind. Kalistat Lund orienterer borgmestrene således:

- Selskaberne skal byde på et samlet projekt, der både omfatter udnyttelse af vandkraftressourcen samt etablering af et aftagerprojekt, der udnytter den grønne strøm. Aftagerprojektet kan eksempelvis være power-to-X-industri. Udbudsrunden påbegyndes i 2023 og løber ind i 2024, lyder det fra medlemmet af Naalakkersuisut, Kalistat Lund (IA).

Skatteforholdene skal bringes i orden

I sin redegørelse om status på arbejdet fastslår Kalistat Lund (IA) at der er fastlagt og udmeldt en attraktiv proces for konkurrenceudsættelsen, der baserer sig på en fair og lige konkurrencemodel, og at der er fremlagt et solidt lovgrundlag for udnyttelse af vandkraft.

Men når der er tale om investeringer af den størrelse, kræver mulige investorer også at der ikke er alt for store udgiftskrav, blandt andet i form af realistiske skattekrav. Kalistat Lund (IA) indrømmer dertil at Naalakkersuisut nu arbejder på at få ordnede skatteforhold:

- Der er på skatteområdet identificeret et væsentligt behov for et revideret lovgrundlag. Naalakkersuisut arbejder på dette, og disse skattemæssige rammer ligger formentlig først klar med virkning fra 1. januar 2024.