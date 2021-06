Vandkraft til råstofprojekt i Sydgrønland

Redaktionen Mandag, 31. maj 2021 - 13:48

Det australske selskab Tanbreez, der i august sidste år, fik meddelt en 30-årig udnyttelsestilladelse til et område ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) i Sydgrønland, har indgået en aftale med Nukissiorfiit om levering af vandkraft til brug for produktionen.

Tanbreez forpligter sig til gengæld på at investere i forbindelsen og i den nødvendige infrastruktur. Det fremgår af en netop offentliggjort pressemeddelelse.

- Med denne samarbejdsaftale om det potentielle i at benytte vandkraft som

energikilde betyder det, at Tanbreez praktisk talt ikke vil have nogen CO2 belastning, siger Greg Barnes og bemærker, at sjældne jordartsprojekter ofte er kendt for at have meget store CO2-belastninger, hvilket står i kontrast til, at sjældne jordartsmetaller ofte bruges som led i at mindske CO2-udledningerne.

Fløjet under radaren

I miljøorganisationen Noah kan talsperson Niels Henrik Hooge dog ikke se det grønne i Tanbreez-projektet.



- Jeg vil sammenligne det med, når den brasilianske regering ”grøntvasker” den systematiske nedbrænding af regnskoven ved at sige, at det er for at producere økologisk oksekød. Tanbreez-projektet er både hvad angår gennemførelse og indhold så lidt bæredygtigt, som noget kan være.

