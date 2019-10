Vandkraft til Aasiaat og Qasigiannguit giver underskud

Walter Turnowsky Torsdag, 03. oktober 2019 - 07:07

Det bliver et spørgsmål om gyngerne og karrusellerne, hvis et vandkraftværk fremover skal forsyne Aasiaat og Qasigiannguit.

Det kan nemlig ikke umiddelbart betale sig at bygge værket nær Qasigiannguit. Men Naalakkersuisut har et mål om at forsyne landet med grøn energi overalt, hvor det er muligt. Så for at projektet alligevel kan lade sige gøre, lægger man det sammen med en udvidelse af Buksefjordsværket, der forsyner Nuuk. Dermed giver det samlede projekt overskud.

Naalakkersuisut fremlagde tirsdag forslaget om en udbygning af vandkraften i Inatsisartut.

- Vandkraftværket til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat har en negativ nutidsværdi på 217 millioner kroner. Det vil sige, at det vil koste samfundet 217 millioner kroner i nutidssum at forsyne med energi fra vandkraft fremfor at fortsætte den nuværende energiforsyning baseret på fossile brændstoffer. En udvidelse af Nuuk har derimod en positiv nutidsværdi på 465 millioner kroner, sagde naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning, Jess Svane (S), da han fremlagde forslaget.

- På den baggrund kan de to enkelte projekter sammenlægges og derfor betragtes som en samlet investering, fortsatte han.

Dermed giver det samlede projekt en gevinst på 248 millioner kroner.

Projktet vil ligeledes være en klar gevinst for klimaet. Over 22 år vil det spare 545 millioner liter fossile brændstoffer, hvilket svarer til at der udledes 1,4 millioner tons CO2 mindre.

Borgmester glæder sig allerede

Naalakkersuisut vil senest på efterårssamlingen næste år fremlægge et konkret forslag til anlæggelsen af vandkræftværket til Aasiaat og Qasigiannguit samt udvidelsen af Buksefjordsværket.

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA) tager allerede forskud på glæderne og føler sig optimistisk med hensyn til at værket ved Qasigiannguit nok skal blive til noget.

- Vi i Kommune Qeqertalik glæder os til at benytte os af denne nye mulighed, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun mener, at kommunen nu kan planlægge sit fremtidige byggeri med udgangspunkt i, at husene kan forsynes med kraftvarme fra værket.