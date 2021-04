Valg: Meningsmåling kommer senere i dag

Redaktionen Fredag, 02. april 2021 - 09:48

Hvilket parti er vælgernes favorit og står dermed til at danne koalition: IA eller Siumut?

Og hvordan tegner valget for de mindre partier, der som kongemagere normalt indtager en nøglerolle i koalitions-forhandlingerne?

Vælgernes dom er lig med partiernes størrelse – og mulighed for indflydelse.

Vil Demokraterne igen få fremgang, færre mandater eller havne på status qou? Kan Naleraq fortsætte sin fremgang eller synes partiet at have nået sin grænse? Vil Atassut beholde sine to mandater, eller er der ændringer på vej? Og hvordan ser vælgerbarometeret ud for de to debutanter i Inatsisartut: Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet?

Er der jokere og overraskelser i horisonten?

Får svarene i en opsigtsvækkende vælgerundersøgelse, som mediehuset Sermitsiaq.AG har gennemført i et samarbejde med HS Analyse A/S. Opinionsundersøgelsen offentliggøres her på nettet kl. 17.00 senere i dag. Avisen AG, der samtidig kommer i handlen, bringer også en fyldig omtale af meningsmålingen.

Analysen har – ved at spørge 706 tilfældigt valgte personer over 18 år – taget temperaturen på valgkampen i marts. Men det er naturligvis stemmesedlerne, og de kommende dages slutspurt, som vil afgøre resultatet til Inatsisartut-valget på tirsdag.