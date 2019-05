Valgkamp: Ingen suppleant for Aleqa under valgkampen

redaktionen Onsdag, 15. maj 2019 - 14:59

Aleqa Hammond (NQ), der stiller op til folketingsvalget, har tirsdag fået bevilget orlov fra Inatsisartuts Formandskab, og orloven varer frem til den 31. maj.

Nunatta Qitornai imidlertid fået afslag af Inatsisartuts Formandskab på at indkalde Anders Benjaminsen som stedfortræder, oplyser partiformanden Vittus Qujaukitsoq.

Afvist af formandskabet

Ifølge Vittus Qujaukitsoq er begrundelsen af Inatsisartuts Formandskab er, at Aleqa Hammonds orlov fra Inatsisartut er for kort tid til at indkalde en stedfortræder.

Nunatta Qitornai føler sig forskelsbehandlet af Inatsisartuts Formandskab, og Vittus Qujaukitsoq har fremsendt klage til Inatsisartuts Formandskab om afgørelsen. Der er endnu ikke reageret eller svaret på klagen, meddeler partiet.



- Det er vigtigt for de små partier at være repræsenteret i Inatsisartut, og vi ønsker at blive behandlet ligeværdigt som andre partier. Det er ærgerligt, at Inatsisartuts Formandskab forskelsbehandler Nunatta Qitornai. Vi ønsker at blive behandlet som alle andre. Hverken mindre eller mere, siger Vittus Qujaukitsoq i en pressemeddelelse.



Udemokratisk beslutning

- Aleqa Hammond har ikke ønsket at føre valgkamp fra Inatsisartuts talerstol, og ansøgningen om orlov er udtryk for ønsket om redelig og sober valgkamp. Men partiets manglende repræsentation til at fremføre sine synspunkter er ikke demokratisk, og må derfor betragtes som brud på demokratiets grundprincipper, lyder det fra Nunatta Qitornai.

Partii Naleraqs Pele Broberg har også orlov i Inatsisartut under sin valgkamp til folketingsvalget. Emanuel Nûko er blevet indkaldt som stedfortræder under Pele Brobergs orlov.