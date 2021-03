Valgkampen er begyndt i Qeqqa

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 11. marts 2021 - 15:02

Socialområdet, personer med handicaps vilkår, turismeplaner og den samlede kommune. Det er de fire emner, som kommunalpolitikerne kunne komme med deres bud på under TV-debatten onsdag aften.

I alt stiller 48 politikere op til kommunalvalget i Qeqqata Kommunia.

I tv-debatten stillede hver af de fem partier med en kandidat. Malik Berthelsen Siumut, Juliane Enoksen Inuit Ataqatigiit, Emilie Olsen Atassut, Erne Olsen Demokraatit og Hans Enoksen Naleraq De fem kandidater er enige om, at der skal være forbedringer på socialområdet.

Socialborgmester eller ej

Siumut og Inuit Ataqatigit oplyser, at der de seneste fire år har været flere tiltag i forhold til socialrådgivere og plejefamiliers vilkår, mens Naleraqs Hans Enoksen tordner mod kommunens blindhed overfor resten af kommunen end Sisimiut.

Han mener, at en socialborgmester er nødvendig for, at socialområdet kan løftes.

- Jeg mener ikke, at en socialborgmester vil løse udfordringerne, Til gengæld vil det være på sin plads at finde flere midler til at ansætte flere socialrådgivere, så borgerne og børnene kan få god service, siger Malik Berthelsen, S.

Erhverv skal udvikles

Hvordan turismevirksomheder skal udvikles har partierne flere ideer om. IA’s Juliane Enoksen mener, at det vil være godt for kommunen at promovere vandreområder i Maniitsoq bjerge, så flere turister kan få kendskab til destinationen. Demokraatits Erne Olsen mener, at Qeqqata Kommunia skal udvikles ligeværdig.

Atassuts Emilie Olsen mener, at udviklingen bør gå hurtigere:

- Atassut går ind for flere selvstændige. Vi bør være bedre til at støtte erhverv. Flere gode erhverv er godt for kommunen og kommunens økonomi, siger Emilie Olsen, A.

Partier er enige om, at hele kommunen skal udvikles.

- Dette skal selvfølgelig gøres i tæt samarbejde med de kommende udvalg i kommunalbestyrelsen, siger Emilie Olsen, A.

- Vi har et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen og derfor har opnået flere gode ting under den seneste valgperiode. Vi er klar til at fortsætte samarbejdet, men det skal være på faktuelt grundlag, siger Malik Berthelsen, S.

Den næste TV-debat bliver sendt direkte fra Kommune Qeqertalik fredag klokken 19.30.