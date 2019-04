Valgkamp: Aleqa trækker sprogkortet

Walter Turnowsky Torsdag, 11. april 2019 - 11:16

Tirsdag gik Aleqa Hammond (NQ) ud med en opfordring til Aaja Chemnitz Larsen (IA) om at undlade mudderkastning i valgkampen.

Kun få timer senere dykker Aleqa Hammond (NQ) selv ned i kassen med knap så fine tricks. Med et angreb der sigter mod netop Aaja Chemnitz Larsen (IA) personlige formåen. I et opslag på facebook angriber hun Aaja Chemnitz Larsen på baggrund af sproget - uden dog direkte at nævne hendes navn.

- Jeg er spændt på at se. Om IA vil have nogen som helst folketingskandidater, som rent faktisk taler grønlandsk, skriver Aleqa Hammond.

Aaja Chemnitz Larsen er ind til videre den eneste folketingskandidat, som IA har offentliggjort.

Og hun tilføjer, at hun helst ser, at de officielle valgdebatter udelukkende bliver holdt på grønlandsk.

- Jeg tænker over om KNR vil nøjes med at sende debatterne på det officielle sprog og så sætte danske undertekster på, fortsætter hun opslaget.

Onsdag slog Aaja Chemnitz Larsen så en video op på facebook, hvor hun ikke direkte referer til Aleqa Hammond, men tager fat på spørgsmålet om sproget.

- Selvom jeg ikke er god til grønlandsk, så er jeg grønlænder og Grønland er mit land. Lad der være plads til alle – Vi har alle et værd, og der er brug for os alle, skriver hun i præsentationen af videoen.

Hun appellerer i videoen til, at man taler hinanden op i stedet for at tale hinanden ned.