Valgforsker: Måling tyder på blåt stemmespild

Ritzaus Bureau Mandag, 25. februar 2019 - 15:03

Med 1,4 procent at stemmerne lykkes det ikke partiet Klaus Riskær Pedersen at komme over spærregrænsen ved det kommende folketingsvalg ifølge den nyeste meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Heller ikke Nye Borgerlige eller Kristendemokraterne står ifølge målingen til at få stemmer nok til at komme i Folketinget.

Dermed ser det ud til, at blå blok skal forberede sig på et stort stemmespild, siger professor i statskundskab og valgforsker Kasper Møller Hansen.

Entydigt stemmespild

- Du har et entydigt stemmespild på den blå side. Det gør, at situationen er mere bekymrende, end hvis der også havde været et parti på den røde side, som kunne ophæve det, siger valgforskeren.

Lægger man stemmerne på Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og partiet Klaus Riskær Pedersen sammen, giver det et stemmespild i blå blok på over fire procent.

- Det vil konkret betyde, at rød blok har en endnu større fordel, når der skal fordeles mandater, siger Kasper Møller Hansen.

- Rød blok har simpelthen den fordel, at der er stemmer, som ikke vil tælle med i opgørelsen. Det betyder, at der kommer et mere sikkert rød flertal, end målingen viser i procenter.

Ifølge målingen står rød blok til at få 53,5 procent af stemmerne, mens blå blok står til 46,1 procent af stemmerne.