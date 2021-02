Valg: Sådan foregår det med brevstemmer og kandidater

Merete Lindstrøm Mandag, 22. februar 2021 - 09:53

Det er endnu ikke alle kandidater til valgene den 6. april, der har meldt deres kandidatur, eller for nogle det modsatte - meddelt, at de ikke genopstiller.

Alligevel har man siden januar kunne afgive sin stemme pr brev til både kommunalvalg, menighedsvalg og bygderådsvalg. Brevstemmer til Inatsisartutvalg kan afgives fra den 23. februar.

For alle valg gælder det, at man faktisk kan stemme inden kandidaterne har meldt ud, at de stiller op, og det kan give visse udfordringer.

Tom stemmeseddel

Når man vil brevstemme, får man udleveret en stemmeseddel, uden navne på kandidater. Brevstemmesedlen har blot en tom linje, hvorpå man kan skrive navnet på en person eller navnet på et parti.

Derved kan man komme til at stemme på en person der slet ikke stiller op. Hvis man stemmer på en person, som ender med ikke at stille op går ens stemme tabt, oplyser Selvstyrets indenrigsafdeling.

Det er en risiko, som man er nødt til at tage, når man brevstemmer, siger afdelingschef i Naalakkersuisuts indenrigsafdeling, Klaus Georg Hansen, til Sermitsiaq.AG.

- Det sikreste vil derfor nok være, at man skriver navnet på en fremtrædende person eller navnet på et parti, anbefaler han.

Fristerne for opstilling er således:

Kommunalbestyrelsesvalget tirsdag den 23. februar 2021

Menighedsrepræsentationsvalget tirsdag den 9. marts 2021

Inatsisartutvalget tirsdag den 16. marts 2021

Bygdebestyrelsesvalget tirsdag den 23. marts 2021

Ingen digital afstemning denne gang

Hvis man får sat sin brevstemme på en kandidat, der ikke stiller op, har man dog mulighed for at omgøre sin brevstemme ved at møde op og stemme personligt til valget den 6. april.

Brevstemmer tælles først op, når valglokalerne er lukkede på selve valgdagen. Hvis man stemmer fysisk bliver ens brevstemme opsnappet, så man ikke får lov at stemme to gange.

Der bliver ikke mulighed for at stemme digitalt ved dette valg. Arbejdet med at indføre digitale afstemninger er sat i gang, men den mulighed kommer tidligst i spil i begyndelsen af 2022, oplyser indenrigsafdelingen.