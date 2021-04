Valgfester: Høj musik og glæde

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. april 2021 - 01:10

God mad, god musik og godt selskab med partifæller. Partierne holder traditionen tro valgfest tirsdag aften, efter valgstederne er lukket.

Ved Naleraqs valgfest er der optimisme.

- Vi håber, at vi kan få flere mandater ind til Inatsisartut. Flere mandater betyder, at vælgerne har hørt og bifalder vores valgprogram, så vi håber på god tilslutning, siger Pele Broberg.

Leiff Josefsen

Naleraq har allerede sikret sig plads i kommunalbestyrelsen i Sermersooq. Partiet er nemlig det eneste parti, der har opstillet kandidater i Ittoqqortoormiit. Partiledelsen håber på flere medlemmer i kommunalbestyrelsen.

- Vi håber, at vi kan få flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommuneqarfik Sermersooq, også fra andre byer, siger han.

Formand er debutant

Ved Demokraatit sidder formanden Jens-Frederik Nielsen. Efter en hård valgkamp venter formanden spændt på valgresultatet. Det er første gang, han stiller op til Inatsisartut.

- Nu er det tid til vælgerne dom, og vi vil respektere resultatet. At vi har siddet som koalitionsmedlemmer og været med til at tage svære beslutninger gør, at vi måske kan have mistet nogle stemmer. Det forventer jeg lidt, siger han til Sermitsiaq.AG.

Leiff Josefsen

Han lægger dog ikke skjul på, at arbejdet vil fortsætte i Inatsisartut.

- Men vi er fortrøstningsfulde, og vi håber, at vælgerne har hørt vores budskaber og ønsker vores indflydelse. Uanset hvad, så tager vi ansvaret, siger han.

Atassut vinder i bygder

Ved Atassuts valgfest er der jubel og klapsalver, og alle gæster vifter med flagene. Partiet har netop vundet i to bygder ved kommunevalget, hvilket efterhånden er en sjælden oplevelse.

- Der er meget, vi kan være glade for i aften. Vi har ved sidste generalforsamling valgt at holde seminar for at vende tilbage til vores rødder. Og jeg tror det nu giver gevinst, da Atassut igen er genkendelig for vælgerne, siger formand Aqqalu Jerimiassen.

Leiff Josefsen

- Jeg forventer, at vi får gode resultater. Vores parti er blevet forudsagt til at dø som parti, men det ser ud til, at partiet har større tilslutning også hos de unge. Det, synes jeg, er meget godt, siger Aqqalu Jerimiassen.

Siumuts valgsang og dans

Hos Siumut sidder næstformand Vivian Motzfeldt. Partiet sidder tilbage efter en hård valgkamp og magtskifte i partiet og afventer vælgernes dom:

- Vi venter spændt på resultatet, men vi bevarer håbet. Efter formandsskiftet er vores nye retning ikke blevet accepteret af alle i partiet. Det har vi måttet bruge flere kræfter på, og den kontrovers kan vælgerne måske have taget med i betragtning, da de skulle sætte deres kryds i dag, siger Vivian Motzfeldt.

Leiff Josefsen

Der danses dog til valgsangen op til flere gange i løbet af aftenen.

Venten i stuen

Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut, slutter sig ikke til Siumut lokalafdeling, der spændt følger optællingen af stemmer i Katuaq – Nuuks kulturhus. En seneskedehindebetændelse giver kvaler. Han holder sig derfor til embedsboligen i Kolonihavnen. Dog med en kort afstikker til KNR, der ønsker et interview med ham. Kielsen håber naturligvis på et godt valg for Siumut.

Christian Schultz-Lorentzen

Han ønsker ikke at kommentere formandskampen i partiet, og at han måske vil stille op til formandsposten i Siumut igen. En melding, der skabte overskrifter dagen før valget, og som ikke afspejler et sammentømret Siumut. Jeg forstår ikke postyret over, at jeg gentog muligheden i medierne. Jeg har længe sagt, at jeg overvejer at genopstille, siger Kim Kielsen

Dans ved IA

Også ved Inuit Ataqatigiit er der lagt op til dans, hvor valgsangen spilles flere gange.

IA’s formand, Múte Bourup Egede afventer fortsat valgets udfald. Det er også hans første valg efter partiets formandsskifte.

- Jeg er meget spændt på valgresultatet. Vi har gjort vores arbejde og præsenteret vores mål for vælgerne, og nu venter vi på vælgernes dom. Jeg er tilfreds, siger Múte Bourup Egede.

- Vi er fortrøstningsfulde.