Valgets stemmesluger: Jeg er mega beæret

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 05. juni 2019 - 23:50

- Jeg har det helt fantastisk. Jeg er mega beæret over at have fået så mange stemmer.

Det siger Inuit Ataqatigiits Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG. Hun har fået flere end 3.000 flere personlige stemmer end det sidste folketingsvalg.

- Hvad er det, der er lykkedes for dig under valgkampen?

- Jeg har knoklet, og det har folket anerkendt, at jeg har kæmpet for Grønland. Jeg håber, borgerne kan se, at Grønland har rigtig mange gode ressourcer i samfundet. Man skal anerkende det, og derfra kan man skabe store resultater, fremhæver hun.

- Har du haft udfordringer under valgkampen?

- Nej. Jeg har et parti der støtter mig. Det er enormt vigtigt, da jeg vil udvikle mine grønlandsk-kunskaber. Partiet repræsenterer alle folk i samfundet, både dem, der er bedst stillet og dem, der allermest har behov for hjælp, svar hun.

Aaja Chemnitz Larsen ser frem til fire år mere i Folketinget.

- Det bliver fire hårde år. Der skal arbejdes rigtig meget, specielt i den kommende tid. Men jeg har allerede lagt et plan, og har tænkt på, hvad der skal ske i de næste fire år, lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen.