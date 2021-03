Valgdrama: Hvad sker der, hvis Kielsen vinder?

redaktionen Torsdag, 11. marts 2021 - 09:34

Hvis Siumut fortsætter som regeringsbærende parti efter valget, venter der en nådesløs og uforudsigelig kamp om at blive ny Naalakkersuisut-formand.

I hvert fald hvis det går, som det gjorde sidst, da partiet var i denne situation – med magten delt mellem en partiformand og en landsstyreformand, skriver AG.

Dengang løb den ene med det hele.

Og den anden stod magtesløs, afpillet tilbage.

Vi skal nøjagtigt 30 år tilbage i tid for at finde det markante fortilfælde. Til marts 1991. Også dengang var der udskrevet valg til Inatsisartut, og et voldsomt, internt rivegilde var under opsejling i Siumut, hvor Lars-Emil Johansen var partiformand og Jonathan Motzfeldt landsstyreformand.

Væddemålet

Lars-Emil var gået ud med et budskab om, at hvis Siumut kom til at lede forhandlingerne om et nyt landsstyre efter valget, skulle han sidde for bordenden.

En udtalelse, som gjorde landsfaderen, Jonathan Motzfeldt, rasende. Men Lars-Emil stod fast på sit:

– Det bliver afgjort i partiets hovedbestyrelse og i den nye landstingsgruppe, hvem der skal være Siumuts landsstyreformand. Og det sker først efter, at vi kender valgets resultat, udtalte han til AG

De to kamphaner, Lars-Emil og Jonathan, havde siden 1971 fulgtes ad. Sammen med Moses Olsen stod de i spidsen for at opbygge Siumut og forberede landet på at opnå hjemmestyre.

Men de var ikke kun gode og loyale partikammerater. De var også ærgerrige og ville begge gerne bestemme.

Læs hele artiklen i ugens udgave af avisen AG. Køb avisen her: