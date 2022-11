Valgdeltagelsen faldt - igen

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. november 2022 - 08:15

19.734 personer afleverede en stemme ved gårsdagens valg til Folketinget. Dermed endte stemmeprocenten på 47,8 procent, hvilket er præcist to procentpoint under det seneste valg i 2015. Det fremgår af Valg.gl.

Med faldet i valgdeltagelsen fortsætter en tendens, der har stået på gennem en lang periode.

Ved folketingsvalget i 2007 var valgdeltagelsen således 64,4 procent, og der blev afgivet 25.589 stemmer. Det er knapt 6.000 stemmer flere og endda med lidt færre stemmeberettigede.

Siden 2007 er stemmedeltagelsen gået tilbage ved hvert eneste folketingsvalg, som det fremgår af nedenstående skema:

Valgdeltagelsen ved de seneste folketingsvalg.

Ved det seneste valg til Inatsisartut faldt valgdeltagelsen også. Her gik den fra 71,9 procent i 2018 til 65,9 procent i 2021.

Forud for folketingsvalget opfordrede inuit-organisationen ICC borgere her i landet til at stemme.

ICC-leder Sara Olsvig påpegede, at de grønlandske folketingsmedlemmer spiller en vigtig rolle i at sikre, at stater på alle niveauer styrker deres inkluderende politik over for arktiske oprindelige folk og nationer.

- Vi vil opfordre til, at de to grønlandske folketingsmedlemmer sikrer sig indflydelse gennem de vigtige poster i internationale parlamentariske samarbejdsfora, som Folketinget deltager i, lød det fra Olsvig.