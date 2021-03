Valgdebat: Enighed om problemerne

Nina Jul Larsen Onsdag, 17. marts 2021 - 14:28

Tirsdag aften mødtes borgere og lokalpolitikere til vælgermøde i Ilulissat for at debattere de emner, der ligger befolkningen på sinde.

Spørgsmål om pladsmangel til byggeri, handicapforholdene i kommunen, erhvervslivet og politikere som er alt for langt væk fra kommunens borgere fyldte aftenens vælgermøde.

Også spørgsmål om hvilke udfordringer en større lufthavn i Ilulissat, vil betyde for byens infrastruktur dukkede op. Flere mener, at der allerede er problemer med trafikerede veje og en smal vej til lufthavnen i dag, og de frygter, at det kun vil blive værre med den øgede lufttrafik. Et andet sted med pladsmangel er på alderdomshjemmene i takt med, at der bliver flere ældre i kommunen.

Belyste områder

En spørger fra Siorapaluk vil vide, hvad man vil gøre ved belysningen i bygden. Der er fare for at møde ulve på vej til skole, når det er mørkt, derfor ønskes der mere belysning på vejene.

Alle partier er enige om, at der bør gøres noget ved det problem. Blandt andet ved at få mere belysning i Siorapaluk. Her påpegede den nuværende borgmester, at det er Nukissiorfiit, der skal håndtere dette problem.

Mere belysning er ifølge kommunalpolitikerene også løsningen i spørgsmålet om gøende hunde i midtbyen som forstyrrer folks nattesøvn.

Kommunalpolitikerne er enige om, at belysning på hundepladser udenfor byen vil løse problemet. Hundepladserne skal simpelthen gøres mere tilgængelige for hundeejerne. På den måde vil flere flytte deres hundepladser uden for byen.

Afstanden til kommunen

For langt til administrationen i Ilulissat når man eksempelvis befinder sig i Upernavik, var et gentagende emne under vælgermødet.

Her nævnes blandt andet arealtildelinger, der i dag sendes til Ilulissat fra omkringliggende byer og bygder. Dette skaber ifølge et spørgsmål fra vælgermødet meget lang ventetid på sagsbehandlingen.

For at mindske afstanden til borgerne, foreslår Nunatta Qitornai, at kommunerne deles op igen i de 18 gamle kommuner, så hver by igen har hver deres borgmester. Dette vil mindske ventetiden på arealtildelingerne, mener partiet.

Ifølge Demokraterne bør der blive tænkt langsigtet i forhold tilarealtildeling og pladsmangel. De mener for eksempel, at der ved Upernavik kan bygges en bro til fastlandet, hvor der er plads nok til at bygge uden at rive gamle huse ned.

Udvikling i bygder og byer nord for Ilulissat efterspørges også. En spørger vil vide, hvad der er af planer for at bygge flere huse i bygderne. Igen er der stor enighed blandt partierne om, at der skal ske en prioritering i forhold til udviklingsmulighederne i byerne nord for Ilulissat.

Næste vælgermøde fra Ilulissat kan ses i aften på KNR.